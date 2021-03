« S.W.A.T. » du 16 mars 2021 : deux épisodes inédits de la saison 4 ce soir sur TF1

4.4 ( 8 )



Annonces





« S.W.A.T. » du 16 mars 2021. Avis aux fans du beau Shemar Moore et de toute l’équipe du « S.W.A.T. » ? Ce soir c’est la suite de la saison 4 inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« S.W.A.T. » du 16 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« Sous surveillance » : L’équipe de Hondo est chargée par la CIA de retrouver un homme surnommé Le facteur, soupçonné d’être lié à Salman Radek, un baron du crime tchétchène, en cavale depuis des années. L’enquête les conduit à une villa qui semble inhabitée. Pourtant, Tan prend contact avec un adolescent qui y habite et parvient à prendre un cliché de Radek, prouvant sa présence dans la villa. L’équipe peut alors intervenir et interpeller le criminel en cavale. De leur côté, Tan vient en aide à sa mère, qui s’est faite agresser. Hondo reprend contact avec Michelle et apprend qu’elle a un nouveau compagnon.

« Rocco et son frère » : Leroy, l’ami d’enfance de Hondo, demande à ce dernier de plaider sa cause devant le juge en vue d’une libération anticipée. Hondo ne sait pas quoi faire et craint que cela remette en cause ses rapports avec Darryl. Dans le même temps, grâce aux informations d’un repenti, le S.W.A.T. s’attaque à une famille mafieuse, les Venuti.



Annonces





Ces deux épisodes inédits seront suivis dès 22H50 de 3 épisodes en mode rediffusion.

« S.W.A.T. » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés