« S.W.A.T. » du 16 janvier : les épisodes inédits ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 16 janvier 2024 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« S.W.A.T. » du 16 janvier 2024 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 14 saison 6 « En pleine figure » : Alors que son mariage est un échec, Tan est suspendu après s’être battu dans un bar. Pendant ce temps, le S.W.A.T. tente de retrouver un policier infiltré dans un réseau qui fabrique une drogue extrêmement dangereuse.

Episode 15 saison 6 « Protéger et servir » : Avec l’absence de Street et Tan, Hicks décide de dédier la journée à un exercice annuel : l’équipe d’Hondo doit se mêler aux simples agents et patrouiller dans Los Angeles. Deacon et Alfaro suivent la piste d’un voleur de collier, tandis que Hondo et Powell enquêtent sur le meurtre d’un rappeur en pleine rue.



Episode 16 saison 6 « Le sixième nom » : Des anciens membres de l’armée travaillant pour une société militaire privée sont les cibles de tueurs venus d’Asie. Le S.W.A.T. doit intervenir avant que tous ne soient éliminés. Parallèlement, Eva demande à Luca de l’aider à rencontrer son père pour la première fois.

S.W.A.T., présentation de la saison 6

oujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l’équipe du S.W.A.T. Daniel « Hondo » Harrelson s’efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes. Engagé dans son travail, Hondo se prépare aujourd’hui à la paternité avec sa petite amie, Nichelle, responsable d’un centre communautaire du sud de Los Angeles.

Lors d’un voyage à Bangkok pour s’entraîner avec la première équipe S.W.A.T. en Thaïlande, Hondo et son ancien copain militaire Joe tombent sur un vaste trafic d’héroïne lié à Los Angeles… Les deux se retrouvent alors en cavale pour échapper à un puissant baron de la drogue.

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson)), Alex Russel (Jim Street), David Lim (Victor Tan), Kenny Johnson (Dominique Luca), Patrick St. Esprit (Léa Dillalo), Rochelle Aytes (Nichelle Carmichael), Jay Harrington (David « Deacon » Kay)