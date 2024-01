« S.W.A.T. » du 30 janvier : les épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





« S.W.A.T. » du 20 janvier 2024 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.







Publicité





« S.W.A.T. » du 30 janvier 2024 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 18 saison 6 « Des pierres très précieuses » : De mystérieux braquages font plusieurs victimes, alors que les voleurs n’emportent que certains bijoux bien spécifiques. Il s’agit de ressortissants Syriens qui tentent de récupérer les joyaux qui ornaient un exemplaire unique du Coran, dérobé en Syrie par un soldat américain. Street tente de trouver les proches d’un ancien skateur qu’il admirait quand il était jeune, qui est devenu sans-abri et a été tué pendant une intervention du S.W.A.T.

Episode 19 saison 6 « Tendre l’autre joue » : Un homme tente de se suicider devant Hondo, qui l’en empêche. Le S.W.A.T. découvre que sa famille a été enlevée et que les ravisseurs lui ont ordonné de tuer un de ses collègues, gardien de prison. Il s’agit, en fait, d’une ancienne détenue et de son frère, qui veulent se venger du gardien qui abusé d’elle. Pour trouver des informations, Powell retourne dans la prison où elle avait déjà effectué une mission en tant qu’infiltrée et avait laissé sa compagne de cellule en mauvaise posture. Street quitte l’appartement de Lucas pour s’installer avec Chris. Bonnie demande à Tan de lui donner une seconde chance, mais il refuse et s’installe chez Lucas.



Publicité





Episode 20 saison 6 « La ruée vers l’or » : L’équipe 20 se lance sur les traces de dangereux cambrioleurs armés, suite au décès de plusieurs victimes âgées. Il s’avère que les personnes visées ont toutes acheté de l’or via la même société. Pendant ce temps, Hondo part à la recherche de Grace, la fille de son ami, Danny. Son enquête le mène jusqu’au domicile de son violence petit ami…

S.W.A.T., présentation de la saison 6

oujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l’équipe du S.W.A.T. Daniel « Hondo » Harrelson s’efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes. Engagé dans son travail, Hondo se prépare aujourd’hui à la paternité avec sa petite amie, Nichelle, responsable d’un centre communautaire du sud de Los Angeles.

Lors d’un voyage à Bangkok pour s’entraîner avec la première équipe S.W.A.T. en Thaïlande, Hondo et son ancien copain militaire Joe tombent sur un vaste trafic d’héroïne lié à Los Angeles… Les deux se retrouvent alors en cavale pour échapper à un puissant baron de la drogue.

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson)), Alex Russel (Jim Street), David Lim (Victor Tan), Kenny Johnson (Dominique Luca), Patrick St. Esprit (Léa Dillalo), Rochelle Aytes (Nichelle Carmichael), Jay Harrington (David « Deacon » Kay)