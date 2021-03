« Section de recherches » du 11 mars 2021 : ce soir c’est l’heure du final (crossover « Alice Nevers »)

5 ( 4 )

« Section de recherches » du 11 mars 2021. Deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. On commence par la bonne. Ce soir c’est l’heure du crossover avec la série « Alice Nevers ». Un double épisode diffusé dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Passons à la mauvaise nouvelle : ce soir c’est aussi le final de la saison 14.

« Section de recherches » du 11 mars 2021 : le crossover avec « Alice Nevers » en résumé

La Section de recherches fait à nouveau équipe avec la procureure Alice Nevers et le commandant Marquand pour enquêter sur une série de meurtres sanglants entre Nice et Paris. Entre les deux groupes, la situation se complique quand le commandant Jeanne Lorieux se trouve mêlée à l’affaire…

Au casting Xavier Deluc, Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat, Jean-Michel Tinivelli et Marine Delterme.

Notez que cet épisode final sera suivi dès 23h10 par deux épisodes en rediffusion.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Cette saison qui s’achève a été couronnée de succès chaque jeudi soir. Ainsi la semaine dernière l’épisode inédit a pu compter sur 5.87 millions de fidèles soit 26.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

#Audiences @TF1 #SectionDeRecherches très large leader et en hausse avec

✅ 5,9 millions de tvsp et 18% pda Frda-50 Avant le grand final de la saison de jeudi prochain avec l'équipe d'Alice Nevers retrouvez le replay des épisodes sur @MYTF1 pic.twitter.com/yozkQNkyrJ — TF1 Pro (@TF1Pro) March 5, 2021

