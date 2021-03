Un si grand soleil : Christophe charge Johanna, Sam saisit la police, ce qui vous attend jeudi 11 mars (épisode n°599 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 599 qui sera diffusé le jeudi 11 mars, Christophe va charger Johanna…



En effet, alors que Lucille fait son enquête pour son article, elle va dans un premier temps interroger Johanna.



Celle-ci a l’impression que Lucille veut lui faire dire qu’elle est responsable du suicide de Mickaël. Lucille voit que Johanna n’est pas bien et préfère écourter l’interview. Elle enchaine avec Christophe, qui charge Johanna en affirmant qu’elle n’est pas morale et qu’elle a pu pousser son ami au suicide !

La police reçoit le rapport de la scientifique. Le suicide est confirmé mais l’arme a été nettoyé et les empruntes de Mickaël y ont été déposées après ! Christophe est interrogé par la police, là aussi il charge Johanna. Il affirme qu’ils se sont disputés la veille et que Mickaël voulait la faire radier de l’ordre des avocats…



De son côté, Sam va au commissariat pour déposer une main courante contre Eliott pour harcèlement. Elle en parle à Eve, qui informe son fils. Mais une nouvelle dispute éclate entre Eliott et sa mère… C’est ensuite Becker qui appelle Eliott pour le prévenir de la main courante. Il lui annonce qu’il n’hésitera pas à le renvoyer en prison dès qu’il en aura l’occasion !

Rendez-vous jeudi 11 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

