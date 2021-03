4.6 ( 9 )



Depuis de longs jours déjà, Sylvie Ortega et Benjamin Castaldi ne s’échangent pas que des mots doux. On l’a vu notamment sur le plateau de « Touche pas à mon poste » la semaine dernière. Des accusations de part et d’autre, quelques noms d’oiseaux et des clashs mémorables encore présents dans toutes les mémoires.



Et alors qu’on aurait pu imaginer que tout cela allait finir par se tasser, Sylvie Ortega a remis de l’huile sur le feu sur les réseaux sociaux juste avant le week-end.

Sylvie Ortega / Benjamin Castaldi : la guerre continue

Sur son compte Instagram, et via sa story, elle a d’abord publié un extrait d’article concernant Benjamin Castaldi et son « lien secret avec Sheila ».

« Ami fidèle depuis toujours !!! Pourquoi ce fabuleux ami n’était pas à ses côtés aux obsèques de Ludo ?? Réponse : car ils n’étaient pas amis ! Le grand ami de Sheila n’était autre que Stéphane Letellier son agent de l’époque auquel d’après les dires celui-ci l’aurait foutu au tribunal… »



Puis histoire d’en rajouter encore un peu, elle n’a pas hésité à partager une photo d’elle en compagnie du papa de Benjamin, Jean-Pierre Castaldi. Et d’accompagner le cliché par ce messsage « Le gros problème est que l’on se connaît tous plus ou moins… Hélas les paroles partent mais les écrits et les photos restent ! Dommage ».



De quoi faire enrager Benjamin Castaldi ? L’animateur de C8 va t-il réagir ou laisser couler ? La « guerre » va t-elle répondre de plus belle dès ce soir ? On ne devrait plus tarder à le savoir.

