TPMP vidéo : vives tensions sur le plateau entre des proches de Loana

TPMP vidéo. Hier soir le plateau de « Touche pas à mon poste » ressemblait plus à une arène qu’à un plateau de télévision. Il a même failli se transformer en ring de boxe. Cyril Hanouna avait invité des proches de Loana notamment Sylvie Ortega et Eryl Prayer… Le ton est vite monté et la situation a été à deux doigts de dégénérer.



Que s’est-il passé ? Et bien pour faire court on va dire que tout le monde se renvoit la balle dans l’affaire « Loana ». Chaque camp accuse l’autre d’être à l’origine des déboires de la star de télé-réalité : surdose médicamenteuse, vol de bijoux et d’affaires, descente aux enfers.

Et alors que Loana avait choisi la veille TPMP pour accuser Sylvie Ortega, cette dernière avait réclamé un droit de réponse.

Très vite c’est un vif débat qui s’est installé avant que les choses ne dégénèrent complètement à l’arrivée d’Eryl Prayer. Noms d’oiseaux, insultes en tout genre et d’une rare violence, ces deux-là ont failli en arriver aux mains. L’intervention de Cyril Hanouna a permis d’apaiser les tensions….



Une ambiance électrique comme on en voit rarement à la télévision.

Mais mieux que des mots, voici les images… À vous de vous faire votre propre opinion.

Carton d’audience !

Notez que l’émission a signé pour l’occasion une énorme performance d’audience hier soir, la deuxième partie de l’émission ayant réuni 1,65 million de téléspectateurs pour 6.5% de PDA avec un pic à 2.06 millions en fin d’émission.

📈#Audiences – @C8TV 👤1 650 000 téléspectateurs pour #TPMP

🚀Pic à 2 056 000 téléspectateurs

✅6,5% de PdA sur les 4 ans et + 🏅4E CHAÎNE NATIONALE

✅10,6% de PdA sur les 15-34 ans

✅10,3% de PdA sur les 25-49 ans

✅9,9% de PdA sur les FRDA<50 ans pic.twitter.com/mBXZQQT0Hn — C8 (@C8TV) March 3, 2021

