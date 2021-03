Audiences TV prime 2 mars 2021 : « Le pont du diable » leader devant « S.W.A.T. »

4.8 ( 6 )



Audiences TV prime 2 mars 2021. Hier soir victoire de France 3 avec la rediffusion de son téléfilm « Le pont du diable ». Plusieurs diffusions mais toujours un succès pour cet unitaire porté par Elodie Frenck et David Kammenos. Hier soir encore 4.04 millions de téléspectateurs et 17.6% de part d’audience moyenne.



Audiences TV prime 2 mars 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et la suite de la saison 3 de « S.W.A.T ». 3.73 millions d’inconditionnels et 16.8% de part d’audience moyenne pour les deux épisodes inédits.

M6 complète le podium avec la deuxième étape de la nouvelle saison de « Pékin Express ». Hier soir les candidats étaient en Ouganda et ont tenu en haleine 2.69 millions de fans soit 13.7% du public présent devant son poste de télévision. Record en pda sur les 4 ans et plus et surtout place de leader auprès du public jeune et féminin avec notamment 24% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#PekinExpress présenté par @Steph_Rotenberg Record auprès des 4+ depuis 1 an et demi

Leader auprès des FRDA-50, des -50 ans et des enfants 🦏14% auprès des 4+

🐘24% auprès des FRDA-50

🦒25% auprès des -50 ans

🐒29% auprès des enfants

2,7M tlsp (pic à 3,3 M)

Le magazine de France 2 « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » s’intéressait hier soir à notre cerveau. Un sujet qui a suscité l’intérêt de 2.02 millions de Français (pda 9.6%).

Aucune autre chaîne au dessus du million de téléspectateurs hier soir. Citons tout de même la 5ème place de W9 avec le film « Les vacances du petit Nicolas » vu ou revu par 898.0000 cinéphiles (4% de pda).

