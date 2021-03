« Tropiques Criminels » du 12 mars 2021 : ce soir l’épisode inédit « Anse Michel »

5 ( 4 )



« Tropiques Criminels » du 12 mars 2021. Votre série « Tropiques Criminels » est de retour ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV. Cette semaine encore un seul épisode inédit au programme « Anse Michel »



Et il sera bien sûr emmené par Sonia ROLLAND et Béatrice de la BOULAYE.

« Tropiques Criminels » du 12 mars 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Épisode 6 « Anse Michel »

Alors qu’elle arrive à l’hôtel de police, Gaëlle est brusquement prise à partie par un jeune homme. Il l’accuse d’être responsable de la mort de sa mère. Gaëlle finit par comprendre qu’il évoque une affaire vieille de dix ans, où, toute jeune officier de police, elle avait pris l’audition d’une femme battue. L’affaire est partout sur le net… Mélissa et Gaëlle découvrent que l’hôtel de police a été hacké et que de nombreux dossiers ont disparu. Pour ne rien arranger, un meurtre est commis ce jour-là. Or, la victime est justement au cœur d’une enquête dont le dossier a disparu. Le hacking et le meurtre sont-ils liés ?



Quelle audience face à « Koh-Lanta » ?

Après « Les Enfoirés » la semaine dernière, la concurrence s’annonce encore bien difficile pour « Tropiques Criminels » qui va se retrouver confrontée au lancement de la toute nouvelle saison de « Koh-Lanta » intitulée « Les armes secrètes ». Une saison où tout va être désormais possible (présentation ICI).

La semaine dernière l’épisode inédit a toutefois réuni 3.62 millions de fidèles, une belle performance à ce rouleau compresseur de l’audimat.

Qu’en sera t-il cette semaine face aux nouveaux aventuriers de TF1 ?

