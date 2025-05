Tropiques Criminels du 2 mai : le final de la saison 6 ce soir sur France 2

Publicité





Tropiques Criminels du 2 mai 2025 – Ce vendredi soir, France 2 diffuse le final de la saison 6 de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, le tout dernier épisode de la saison.





Tropiques Criminels du 2 mai 2025 : votre épisode inédit

Épisode 8 – Bô Kannal

En pleine effervescence du carnaval, le corps d’une femme est découvert dans une voiture. Résidant dans un quartier défavorisé, la victime était très investie dans l’association Tanbow Bô Kannal. Au cours de leur enquête, Mélissa et Gaëlle apprennent qu’elle entretenait une liaison secrète avec un homme marié issu d’un milieu nettement plus aisé.

Parallèlement, Mélissa met la touche finale aux préparatifs de son mariage avec l’aide d’Océane, et confie à Gaëlle l’organisation de son enterrement de vie de jeune fille — une mission que celle-ci accepte avec enthousiasme et créativité.



Avec Ilan Evans (Charles Tell), Dorothée Deblaton (Alexandra Tell), Abdoulaye Gago (Kendrick Midas), Célia Wa (Amanda Rosier), Giovanni Louiset (Gogo dancer, Raoul), Kenjy Kauza (jeune homme aux écouteurs)

Rappel de la présentation de la saison 6

Mélissa file le parfait amour avec Arnaud, jusqu’au jour où celui-ci la demande en mariage. Troublée, elle accepte à une condition : qu’il réussisse un défi qu’elle juge impossible. Mais lorsque Arnaud se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre, les certitudes de Mélissa vacillent.

Pendant ce temps, Gaëlle entretient une relation naissante avec Aurélien et s’amuse de son désir de discrétion au travail. Pourtant, après une enquête, Aurélien lui confie son envie de fonder une famille, un projet auquel Gaëlle ne s’était jamais vraiment préparée.

Avec Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Edouard Montoute (Thibault Lebrac), Meylie Vignaud-Pilarski (Océane), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.