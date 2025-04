Tropiques Criminels du 25 avril : votre épisode ce soir sur France 2 (saison 6)

Publicité





Tropiques Criminels du 25 avril 2025 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 7 de la saison 6 avec au casting Fred Bianconi (Un si grand soleil).





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 25 avril 2025 : votre épisode inédit

Épisode 7 – Saint Laurent

Le meurtre d’une femme pousse Mélissa et Gaëlle à enquêter sur l’une des familles les plus influentes de Martinique. Elles découvrent une dynastie au bord de l’implosion, ébranlée par la diffusion d’une vidéo révélant une liaison entre le patriarche et celle qui devait devenir sa belle-fille.

Pendant ce temps, Mélissa doit composer avec l’enthousiasme débordant d’Océane pour son mariage. Arnaud, en père attentionné, cède à tous ses caprices pour lui offrir une cérémonie digne d’un conte de fées.



Avec Fred Bianconi (Pierre Chaulet), Sophie Bouilloux (Anne Chaulet), Benjamin Gaitet (Jérôme Chaulet), Charlotte Agrès (Amandine), Océane Gomez (Sophie Chaulet), Philippe Calodat (Emile Boursicot), Nayäti Filatre (Sarah Duphot)

Rappel de la présentation de la saison 6

Mélissa file le parfait amour avec Arnaud, jusqu’au jour où celui-ci la demande en mariage. Troublée, elle accepte à une condition : qu’il réussisse un défi qu’elle juge impossible. Mais lorsque Arnaud se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre, les certitudes de Mélissa vacillent.

Pendant ce temps, Gaëlle entretient une relation naissante avec Aurélien et s’amuse de son désir de discrétion au travail. Pourtant, après une enquête, Aurélien lui confie son envie de fonder une famille, un projet auquel Gaëlle ne s’était jamais vraiment préparée.

Avec Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Edouard Montoute (Thibault Lebrac), Meylie Vignaud-Pilarski (Océane), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.