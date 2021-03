« Un homme d’honneur » du 22 mars 2021 : lancement de la série de TF1 portée par Kad Merad et Zabou Breitman

3.9 ( 7 )



« Un homme d’honneur » du 22 mars 2021. C’est le jour pour la série évènement de TF1 « Un homme d’honneur » avec Kad Merad, Zabou Breitman, Gérard Depardieu, Rod Paradot, Aure Atika, Eye Haïdara ou bien encore Nicolas Duvauchelle.



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Rappel de l’histoire

La vie du juge Richard Altman bascule lorsque son fils, Lucas, commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Alors qu’il pousse son fils à se dénoncer, il réalise que la victime est le fils d’un dangereux mafieux. Prêt à tout pour sauver Lucas, Richard Altman entame une réelle descente aux enfers…

« Un homme d’honneur » du 22 mars 2021 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 1 :



Le juge Richard Altman voit sa vie basculer le jour où son fils Lucas commet un délit de fuite, laissant un motard pour mort. Richard le pousse à se dénoncer, mais réalise que la victime est le fils d’un baron de la drogue qu’il a lui-même envoyé en prison. Richard comprend que Lucas est en danger de mort et décide de faire croire au vol de sa voiture pour le protéger. Mais rien ne va se dérouler comme prévu.

Épisode 2 : Richard continue d’essayer de tirer les ficelles de l’enquête et oriente Laure vers une fausse piste qui incrimine Ludovic Lebrun, flic ripou, et Driss Adibi, ex-dealer des Riva. Le clan Riva est déterminé à se venger et fait enlever Lebrun. A la recherche d’indices complémentaires, Simon Riva, le frère cadet de Mathieu, est décidé à mener sa propre enquête pour retrouver le vrai coupable.

TF1 va t-elle réussir à faire trébucher France 2 et sa série à succès « Les rivières pourpres » ? Réponse mardi matin avec les chiffres d’audience !

