« Mariés au premier regard » du 22 mars 2021 : Yannick et Mélina ouvrent le bal !

« Mariés au premier regard » du 22 mars 2021. Suite de la nouvelle saison inédite de « Mariés au premier regard » ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Mariés au premier regard » du 22 mars 2021

Et ce soir nous aurons l’immense plaisir de retrouver Yannick et Mélina. On les a découverts dans le premier numéro et on a senti tout de suite qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Un véritable coup de foudre même si leurs familles se sont montrées un peu plus réticentes, enfin surtout au début.

Et comme vous allez le voir sur ces images, la magie opère toujours, notamment lors de l’ouverture du bal.



“Mon cœur s’est envolé”

Yannick et Mélina ouvrent le bal avec beaucoup d’émotions 💘🥰 📺 #MariésAu1erRegard lundi à 21.05 pic.twitter.com/9nFa8OBAmC — M6 (@M6) March 21, 2021

Durant cette 3ème soirée, nous découvrirons également Clément. Un grand gaillard d’1m87. Mais derrière cette carrure impressionnante, se cache un homme particulièrement sensible. Sur ces images, découvrez-le en train de faire l’annonce de son mariage avec une inconnue à sa mère et à soeur.

“Ce que je veux, c’est que mon fils soit heureux”

La mère et la sœur de Clément sont émues par l’annonce de son mariage avec une inconnue 😢❤️#MariésAu1erRegard, lundi à 21.05 pic.twitter.com/CodNhlmFLF — M6 (@M6) March 20, 2021 <

Rappel du principe de l’émission

Le principe reste le même : les deux experts de l’émission, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Les candidats sélectionnés ne se connaissent pas et ne sont jamais vus. Mais ils sont censés être compatibles puisque c’est la science qui le dit. Et c’est devant Monsieur le Maire qu’ils vont se rencontrer pour la première fois, à l’occasion de leur mariage.

Pour cette nouvelle saison on nous promet encore plus d’émotion, de stress et d’amour…

Déçus par l’amour, en attente du coup de foudre, du prince charmant ou de la femme “parfaite”, 14 nouveaux célibataires se lancent dans cette folle aventure amoureuse. Quant à nos experts, ils accompagneront ces prétendants plus motivés que jamais, de la phase de recherche aux premiers moments amoureux en passant par le moment crucial du mariage tant attendu et redouté par tous les participants.

Audience en très forte hausse la semaine dernière !

Après un démarrage timide il y a 15 jours, très forte hausse de l’audience en deuxième semaine avec 2.76 millions de téléspectateurs, soit 800.000 de plus que la semaine précédnte et surtout une place de leader sur le public jeune et féminin avec notamment 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @M6 #MAPR

🏆Leader auprès des FRDA-50 ans avec 25% de pda et auprès des -50 ans avec 22% de pda.

📈Progression de +40% en 4+ et +50% en FRDA-50 ans et -50 ans

13% auprès des 4+

2.8M tlsp (Pic à 3.1M)

👏 #studio89 pic.twitter.com/kfK2sLIyo9 — M6Pro (@M6pro) March 16, 2021

Troisième soirée de « Mariés au premier regard » ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay sur 6PLAY.

