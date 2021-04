Bernard Tapie dans le 20h de TF1 : « je n’avais rien fait pour mériter ça » (VIDEO)

4.3 ( 6 )



Bernard Tapie était lundi soir l’invité de Gilles Bouleau sur le plateau du journal de 20h de TF1. L’occasion pour l’homme d’affaires de revenir sur sa maladie bien sûr, mais aussi sur la terrible agression dont il a été victime avec sa femme il y a quelques semaines à son domicile.



« Je n’avais rien fait pour mériter ça » a déclaré Bernard Tapie alors qu’il venait de préciser à Gilles Bouleau qu’il ne préférait pas en parler car sa femme est encore profondément choquée.



« Il y a des milliers de cas par an et la justice a beaucoup de mal à investiguer pour trouver les coupables. Mais dans ce que j’ai vu, la seule chose que je vais me permettre de dire, c’est qu’il y avait une haine, dans leur façon de parler, de dire, de faire. (…) On sentait qu’on était quelqu’un à abattre ! » a-t-il expliqué.

Bernard Tapie, 78 ans, a ensuite évoqué son long combat contre le cancer.



« On n’a pas à se vanter de trouver le courage, on a à avoir honte de ne pas l’avoir ! Et il faut l’avoir, il est à la portée de tout le monde. (…) Il faut se battre » a confié Bernard Tapie, expliquant se battre non seulement pour lui, mais surtout pour ses proches.

En évoquant son médecin, il a confié à quel point son cancer s’est étendu : « J’ai l’oesophage, l’estomac, les poumons, les reins, j’ai maintenant le cerveau ! Il est pas tombé sur un mec facile »

« J’ai des moments de déprime, j’ai des moments de grande souffrance » a-t-il avoué même s’il refuse de se plaindre. « J’essaie d’être heureux dans la vie et de rendre heureux ceux qui vivent avec moi »

VIDEO Bernard Tapie s’exprime dans le 20h de TF1 le 26 avril

