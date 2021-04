Plus belle la vie : ce soir, le bonheur des Nebout (résumé + vidéo épisode 4267 PBLV du 27 avril 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4267 du mardi 27 avril 2021 – C’est une bonne nouvelle qui attend la famille Nebout ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Léa va annoncer à sa famille qu’elle est enceinte ! Un grand moment de bonheur même si Patrick et Babeth s’interrogent concernant Jean-Paul…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Karim veut tuer Xavier, Elsa retourne en prison, Nathan démissionne (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4267

Au tribunal, Abdel arrive à contrecarrer le témoignage de Patrick, en jouant sur l’obsession qu’il a envers les Fedala. Elsa perd son sang-froid face à Revel et Abdel lui demande quel est son problème avec le procureur, loin d’imaginer leur relation. Elle doit faire profil bas pour ne pas empirer sa situation. De son côté, Alison pénètre un peu plus dans l’intimité des Rousseau. Elle voit des photos de Chloé, et sur la table de la cuisine, un panier de légumes avec un livre de recettes. Elle décide de préparer à manger à Christophe…



Patrick est heureux de devenir grand père, il a le cœur en joie. Au commissariat, il est sur une nouvelle affaire de cambriolage qui a mal tourné et qui s’est soldé avec meurtre. Les cambrioleurs ont laissé une sacoche pleine d’argent dans le jardin, Patrick pense qu’ils reviendront chercher leur butin…

Lola a droit à une ovation à son retour à Scotto. Noé l’embrasse devant Blanche qui semble accepter leur relation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4267 du 27 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

