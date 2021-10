4.5 ( 8 )



Bernard Tapie est mort. Triste nouvelle en ce dimanche matin avec l’annonce de la mort de l’homme d’affaires Bernard Tapie des suites d’une longue maladie.



« Dominique Tapie et ses enfants ont l’infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d’un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d’être inhumé à Marseille, sa ville de coeur » a indiqué sa famille quotidien régional « La Provence.

Bernard Tapie avait été dirigeant d’un groupe d’entreprises, propriétaire d’Adidas et de l’Olympique de Marseille, animateur de télévision, ministre de la Ville au sein du gouvernement Bérégovoy, député français élu dans les Bouches-du-Rhône, député européen, conseiller général des Bouches-du-Rhône, gérant du Groupe Bernard Tapie et propriétaire du Groupe de presse La Provence.

Les amoureux de foot se souviendront de lui comme le sauveur de l’OM, celui qui a fait entrer le club dans la légende en remportant la Ligue des Champions face au Milan AC, qui reste la seule remportée par un club français à ce jour.



Au revoir mon Phénix 🙏🙏🖤🖤 pic.twitter.com/wRmqDoDyeh — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 3, 2021

