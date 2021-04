Demain nous appartient du 1er avril : Ben et Mathilde ont disparu (résumé + vidéo de l’épisode 895 en avance)

5 ( 6 )



Demain nous appartient du 1er avril 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 894 de DNA – Lucie et Marc Véry retiennent Ben et Mathilde en otages ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et pendant ce temps là, leurs familles s’inquiètent de leur disparition…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 895

Sacha et Clémentine s’inquiètent. La nuit est tombée et Ben n’est toujours pas rentré. Ils appellent Louise et apprennent que Mathilde n’est pas chez elle non plus. Les deux adolescents sont retenus en otage par Lucie et Marc, qui détruit leurs téléphones…

La police de Sète doit faire face à de nouvelles disparitions parmi ses habitants. Néanmoins, il est impossible de savoir si ces inquiétants événements sont liés ou pas aux deux criminels en fuite, toujours introuvables… Jules cherche à mieux comprendre l’attitude de Gabriel. La famille de Chloé a de plus en plus de mal à la supporter.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 895 du 1er avril 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

