Demain nous appartient du 8 avril : les Daunier gardent Quentin (résumé + vidéo de l’épisode 900 en avance)

5 ( 2 )



Annonces





Demain nous appartient du 8 avril 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 900 de DNA – Alors que Quentin semble avoir un plan bien précis, ce soir il se met la famille Daunier dans la poche dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après Sofia, Quentin réussit à séduire toute la famille et ils décident de le garder chez eux !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Marc mort, un nouveau débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 avril)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 900

Chez les Daunier, Quentin se montre si gentil et serviable que William et Aurore décident de continuer à l’héberger en attendant de trouver une solution pour lui, à la grande joie de Sofia. Seule Manon se méfie, elle trouve le jeune garçon très envahissant. Elle confie d’ailleurs ses soupçons à Isam…



Annonces





Pendant de temps là, chez Sandrine, l’ambiance au petit-déjeuner est morose. Et Alex trouve le comportement de Sacha de plus en plus louche. Maud et Judith ont peur d’avoir semé la zizanie entre Xavier et Chloé.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 900 du 8 avril 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés