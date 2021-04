Demain nous appartient spoilers : Marc mort, un nouveau débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 avril)

4.7 ( 13 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 5 au 9 avril 2021 – En ce début de week-end, et comme chaque samedi, on propose aux fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qu’il va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la recherche de Lucie.



En effet, si le corps sans vie de Marc Véry a été retrouvé, celui de Lucie demeure introuvable. Et à la morgue, Georges repère une bague au doigt de Marc, qui n’y était pas quand ils l’ont repêché ! Victoire est convaincue que Lucie est en vie et que c’est elle qui est venue lui mettre la bague… Mais la police conclut à la mort de Lucie.

De son côté, Sofia fait la connaissance d’un nouveau venu à qui elle sauve la vie. En effet, ce jeune homme s’apprêtait à se suicider et Sofia n’a pas hésité à se mettre en danger pour le sauver… Mais il semblerait que ce nouveau ait des choses à cacher.



Quant à Chloé, elle devient totalement accro à Instagram et ça agace son entourage.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 5 au 9 avril 2021

Lundi 5 avril (épisode 897) : Alors que les sœurs Daunier se promènent près du canal de Sète, elles sont témoins d’un événement tragique. Sofia révèle alors un courage hors du commun, quitte à risquer sa propre vie. Inquiète, Aurore lui fait promettre de ne plus jamais se mettre en danger. La police a retrouvé le corps de Marc Véry, mais elle ne parvient toujours pas à arrêter Lucie. Gabriel confie ses sentiments à Charlie.

Mardi 6 avril (épisode 898) : Après ses exploits, Sofia devient l’héroïne du lycée. Tout le monde la congratule sauf Arthur, qui voit d’un mauvais œil ses nouvelles fréquentations. D’autant qu’un danger semble rôder autour de la jeune fille… Victoire découvre que Lucie pourrait toujours être en vie. Gabriel est touché que Charlie prenne sa défense.

Mercredi 7 avril (épisode 899) : Sofia s’investit pour aider Quentin, le jeune homme qu’elle a pris sous son aile. Un peu trop au goût d’Arthur et de Manon qui la soupçonnent d’avoir un faible pour son nouveau protégé. Depuis l’arrivée d’Isam, Karim trouve qu’il n’a plus assez d’intimité avec Anna. Chloé est devenue addict à Instagram. Agacées, Maud et Judith mettent au point un plan pour la dégoûter des réseaux sociaux.

Jeudi 8 avril (épisode 900) : Quentin, le nouvel ami de Sofia, a gagné l’affection de la famille Daunier, exception faite de Manon, qui trouve le jeune garçon très envahissant. Elle confie d’ailleurs ses soupçons à Isam. Alex trouve le comportement de Sacha de plus en plus louche. Maud et Judith ont peur d’avoir semé la zizanie entre Xavier et Chloé.

Vendredi 9 avril (épisode 901) : Le protégé de Sofia montre une nouvelle facette de sa personnalité. Les sœurs Daunier ne savent pas comment avouer à leurs parents ce qui s’est passé et elles décident d’aller se réfugier chez Samuel le temps de trouver une solution. Isam et Timothée relèvent le défi lancé par Marianne. Alex hésite à confier ses soupçons sur Sacha à Clémentine.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 5 au 9 avril

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

