Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul apprend que Léa est enceinte (résumé + vidéo épisode 4254 PBLV du 8 avril 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4254 du mardi 8 avril 2021 – Alors que Léa a finalement décidé de garder le bébé, ce soir Jean-Paul va apprendre sa grossesse dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il est à l’hôpital pour voir un pédopsychiatre pour Lucie, il entend Gabriel annoncer à Thomas que Léa est enceinte…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4254

Angélique subit les décisions de Léa qui ne changera pas d‘avis. A l’hôpital, Léa demande à Riva de lui faire une prise de sang sous un faux nom pour le cacher à Babeth. Elle est obligée de lui avouer qu’elle est enceinte et lui fait promettre de garder le secret. Mais alors que Boher vient rencontrer le pédopsychiatre qui va s’occuper de Lucie, il entend Riva au téléphone raconter à Thomas que Léa est enceinte…



Noé arrive à convaincre Kilian de l’aider à transporter les matériaux afin de construire l’abris pour Lola. Ils réussissent à éloigner Kevin le temps de tout monter dans l’arbre. De son côté, Jules vient s’excuser auprès de Nisma mais cette dernière, glaciale, le rembarre…

Sébastien est chargé d’accueillir les visiteurs à la villa ROSA aujourd’hui. Il va se retrouver ridiculisé mais va tenter de garder la face…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4254 du 8 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

