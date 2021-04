Demain nous appartient spoilers : Xavier en danger de mort, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 avril)

4.2 ( 5 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 19 au 23 avril 2021 – En ce début de week-end, vous êtes fan de « Demain nous appartient » et impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série ? Alors si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être sous haute tension pour Xavier et Chloé !



En effet, si Chloé est finalement hors de danger, Xavier est toujours la cible de la vengeance des Beaulieu. Et même si la police parvient à les arrêter, Hélène va réussir à empoisonner Xavier… Celui-ci va être hospitalisé, entre la vie et la mort !

Roxane va devoir faire face au retour de son frère, gravement malade et pris en charge par Marianne à l’hôpital. Va-t-elle réussir à continuer de cacher sa véritable identité ?



De leur côté, les Daunier vont prendre la décision de déménager tandis que Solenne va enfin voir la date de son opération fixée.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 19 au 23 avril 2021

Lundi 19 avril (épisode 907) : Une menace plane toujours sur la tête du procureur de Sète. La police met alors tout en œuvre pour le protéger. Arthur trouve un test de grossesse dans le sac de Charlie.

Mardi 20 avril (épisode 908) : Depuis que le procureur a été victime d’une attaque, ses filles ont été mises sous protection policière. Mais Maud ne supporte plus d’être enfermée et décide de sortir, quitte à se mettre en danger.

Mercredi 21 avril (épisode 909) : Les filles Daunier ont du mal à se remettre des épreuves qu’elles ont traversées et la tension monte entre les deux sœurs. Pendant ce temps, leurs agresseurs sont toujours en liberté…

Jeudi 22 avril (épisode 910) : La police de Sète a enfin mis la main sur les malfaiteurs qu’ils poursuivaient. Pourtant, Xavier et Aurore ont l’étrange sentiment qu’un élément capital leur a échappé.

Vendredi 23 avril (épisode 911) : Chloé est morte d’inquiétude : il se pourrait que Xavier ait été la cible d’une seconde attaque. La police de Sète doit alors surmonter une nouvelle épreuve.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 19 au 23 avril

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

