Ici tout commence spoilers : une exclusion, Claire dit la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 19 au 23 avril)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 19 au 23 avril 2021 – Comme tous les samedis, si vous êtes du feuilleton quotidien « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Claire va annoncer la nomination de Teyssier en tant que co-directeur de l’institut à ses côtés.



Sa première décision en tant que directeur va être, sous ordre de Louis, d’exclure Salomé et Maxime ! Une décision injuste qui va faire du bruit et contre laquelle Antoine est bien décidé à se battre.

Face à la fronde, Claire ne va pas avoir d’autre choix que de dire toute la vérité !…



Quant à Eliott, il s’interroge sur lui-même et en vient à une conclusion qui pourrait bien tout remettre en cause entre Greg et lui.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 19 au 23 avril 2021

Lundi 19 avril (épisode 121) : Face à tout l’Institut, Claire fait une annonce fracassante, l’assemblée est sous le choc. En parallèle, Teyssier prend une décision qui risque de tout changer. Charlène poste une photo compromettante.

Mardi 20 avril (épisode 122) : Face à une alliance étonnante, Antoine se bat pour ses convictions et Théo se dresse contre son père. Eliott pense avoir trouvé la solution alors que Greg se confie à Lionel.

Mercredi 21 avril (épisode 123) : Théo fait part de son dilemme à Marta, qui lui conseille de chercher la vérité. En parallèle, Claire est obligée de tout avouer. Célia, effondrée, ne parvient plus à contrôler ses émotions.

Jeudi 22 avril (épisode 124) : Claire fait une révélation qui risque de chambouler l’Institut. Elodie promet à Louis de le soutenir quoi qu’il arrive. Pendant un live, Mehdi savoure sa vengeance.

Vendredi 23 avril (épisode 125) : Claire fait son mea-culpa auprès de Maxime et Salomé alors que la direction de l’école est mise en jeu. Une cheffe étoilée, spécialisée dans le végan, fait son arrivée à l’Institut.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 19 au 23 avril 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

