Gims, Dadju et Slimane reprennent « Belle ». Vous ne pouvez pas ne pas connaître le titre phare de la comédie musicale à succès « Notre Dame de Paris ». Un énorme tube sorti en 1998 et qui était chanté à l’époque par Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori.



23 ans plus tard, 3 des plus gros vendeurs de disques du moment ont décidé de reprendre le morceau et de nous proposer une nouvelle version qui fleure déjà bon le tube.

« Belle » le tube « Notre Dame de Paris » repris repris par Gims, Dadju et Slimane !

Aujourd’hui ce titre devenu culte vient d’être repris par Gims, Dadju et Slimane. Un casting 4 étoiles donc pour ce titre qui est disponible uniquement en audio pour l’instant sur Youtube et les différentes plateformes de streaming comme sur Itunes, Deezer, ou bien encore Spotify.



Et les fans s’impatient déjà de découvrir le clip qui va avec….

« Belle » : un carton en France comme en Belgique

Le titre « original » a été un énorme succès. En France le titre est resté durant 60 semaine dans le top 100 des meilleures ventes de single devenant même le 3ème single le plus vendu de tous les temps dans l’hexagone avec 2.500.000 exemplaires écoulés.

Gros succès également en Belgique où il a décroché le titre du single le plus vendu de l’année 1998.

