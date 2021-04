Ici tout commence : Louis fait chanter Claire, Eliott se défile, ce qui vous attend lundi 12 avril (épisode 116 en avance)

4.8 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous avez hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 116 qui sera diffusé le lundi 12 avril, Louis ne va pas hésiter à faire chanter sa mère !



En effet, Claire annonce à Louis qu’elle refuse de céder sa place de directrice à Teyssier.



Mais Louis est déterminé : il menace Claire de la dénoncer à Clotilde et Rose au sujet du testament d’Auguste ! Il a même déjà pensé à ce qu’il leur dira pour s’expliquer…

Et en cuisine, le retour de Louis se passe mal. Avec ses médicaments, alors que Clotilde lui a confié une recette à faire avec Lionel, Louis est confus et oublie des étapes. Clotilde alerte Claire, qui promet de donner des cours particuliers à son fils pour le remettre à niveau.



Claire annonce ensuite à Louis et Teyssier qu’elle ne cédera pas au chantage. Jamais elle ne le nommera directeur de l’institut !

De leur côté, Eliott et Greg profitent de vivre leur histoire tranquillement et au grand jour. Ils ont déjà envie de passer à l’étape supérieure et Greg demande à Lionel de lui laisser la chambre. Mais au dernier moment, Eliott bloque. Il stoppe Greg, se rhabille et s’en va en s’excusant !…

Au double A, Charlène a un mauvais comportement. Lisandro doit nommer un maître d’hôtel pour un mois et refuse que ce soit Charlène, expliquant qu’elle n’a pas de bonnes relations avec les autres. Il nomme Anaïs. Jalouse, Charlène remplace la carafe de vin d’un client, qui se plaint d’Anaïs. Lisandro est compréhensif, Charlène se plaint auprès d’Enzo. Elle pense que Lisandro la favorise car elle lui plait !

Rendez-vous lundi 12 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

