Ici Tout Commence spoiler : Maya choquée par Malik qui... (vidéo épisode du 1er juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Malik et Maya ne sont pas vraiment sur la même longueur d’ondes dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pourtant, par amour pour Maya, dans quelques jours, Malik va finalement accepter d’expérimenter le couple libre.











Publicité





Au moment de définir les règles, ils réalisent qu’ils n’ont pas vraiment la même vision des choses… Pour Malik, impossible qu’ils aient une relation avec quelqu’un de l’institut ! Maya, toujours très attirée par Gaspard, n’ose pas lui dire qu’elle n’est pas du même avis… Et Malik a envie qu’ils se racontent tout, alors que pour Maya c’est tout l’inverse.

Malik et Maya trouveront-ils leurs marques dans ce nouveau mode de fonctionnement ? Ou le couple libre va-t-il faire exploser leur couple ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : le père du bébé de Kelly dévoilé, des retours, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1209 du 1er juillet 2025, Maya et Malik définissent leurs règles

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.