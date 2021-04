Ici tout commence : Maxime et Salomé se rebellent, Eliott bloque, ce qui vous attend mercredi 14 avril (épisode 118 en avance)

4 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 118 qui sera diffusé le mercredi 14 avril, Maxime et Salomé se rebellent contre Claire et Louis.



En effet, le couple est convaincu que la note que leur a mis la chef Guinot est injuste et que le retour de Louis a un rapport…



Louis parade devant Maxime et Salomé. Maxime est en colère, il demande à Louis de partir et se rend dans le bureau de Claire et Antoine. Maxime accuse directement Claire mais Antoine lui demande de retourner en cours. Antoine a malgré tout un doute, il a trouvé Claire fuyante et il en parle à Clotilde et Rose… Clotilde propose d’évaluer à son tour Salomé et Maxime sur la même recette afin de vérifier si la mauvaise note était justifiée.

Pendant ce temps en course, Teyssier a un comportement étrange et rate sa tarte au citron meringuée ! Son fils, Théo, est présent et il se demande si son père n’a pas replongé dans la drogue… Il en parle à sa mère…



Eliott n’a pas donné de nouvelles à Greg depuis deux jours. Greg fait des sous-entendus en cours et Eliott lui balance des carottes à la figure ! Hortense et Célia conseillent à Greg de réessayer de passer le cap sans pression. Greg va parler à Eliott, il lui dit que lui aussi ça le stress. Mais quand il tente une nouvelle fois de faire l’amour, Eliott bloque encore et se met à rire !…

Quant à Noémie, alors que Gaëtan refuse d’accueillir sa mère chez lui, c’est elle qui réussit à le convaincre. Louane et Ludivine sont ravies.

Rendez-vous mercredi 14 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

