Un si grand soleil : Etienne arrêté, Jules quitte Inès, ce qui vous attend mercredi 14 avril (épisode n°623 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°623 qui sera diffusé le mercredi 14 avril, Florent conseille à son fils d’aller dire toute la vérité à la police.



En effet, Enzo s’est confié à son père mais il a peur qu’Etienne s’en prenne à sa mère comme il l’a dit…

Florent lui explique qu’il va s’en vouloir toute sa vie s’il ne dit pas la vérité. Enzo balance donc Etienne, qui est arrêté par la police. Il nie et remet tout sur le dos d’Enzo ! Mais la police trouve assez de preuves contre Etienne dans son ordinateur, et notamment des messages de haine envers les femmes. Etienne va se retrouver devant le procureur.



Enzo va voir Inès pour lui dire la vérité et lui présenter ses excuses. Elle ne lui pardonne pas et va à son tour voir Jules pour lui raconter que c’est Etienne le coupable. Inès aimerait reprendre leur histoire mais Jules préfère en rester là, il la quitte.

Quant à Florent et Sabine, ils félicitent Enzo d’avoir eu le courage de parler.

Rendez-vous mercredi 14 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

