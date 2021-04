Ici tout commence : Salomé retrouve sa mère, Teyssier et Théo font la paix, ce qui vous attend vendredi 30 avril (épisode 130 en avance)

3 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend vendredi dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 130 qui sera diffusé le vendredi 30 avril, Teyssier va faire la paix avec son fils, Théo.



Annonces



Annonces

En effet, Théo est sous le choc après l’annonce de la maladie de son père. Il ne réagit pas et confie à Charlène qu’il ne sait pas ce qu’il ressent.



Annonces



Annonces



Annonces





En cours, alors que Teyssier fait un nouveau malaise et échappe un saladier, Théo lui vient en aide. Teyssier remercie son fils, ils semblent enfin se rapprocher. Et Théo annonce à Marta qu’il a décidé de rester à l’institut.

Teyssier convoque la cheffe Listrac pour lui annoncer que même si la cuisine vegan n’est pas son truc, il prolonge son module jusqu’au 26 mai.



Annonces





Salomé se donne à fond pour impressionner la cheffe Listrac et lui faire oublier qu’elle a refusé ses cours particuliers. Elle craint de l’avoir vexée ! Mais la cheffe Listrac félicite Salomé pour son plat et c’est son assiette qu’elle choisit pour intégrer la carte du double A. Après le cours, Olivia s’excuse auprès de Salomé de s’être mêlée de sa vie privée… Salomé réitère ce qu’elle lui a dit la veille : elle ne veut aucun favoritisme. Olivia lui assure que ce n’est pas le cas.

Mais plus tard, Salomé trouve un mot dans son casier : « tu as été abandonnée à la naissance, mais j’ai tout fait pour te retrouver. Si tu veux me retrouver, laisse moi un mot derrière le miroir derrière la serre ». Et si Olivia n’était autre que la mère de Salomé ?

Lisandro informe Antoine de ses soupçons de vol de bouteilles de vin de grands crus. En vérifiant la comptabilité, les soupçons de Lisandro sont confirmés. Et comme peu de personnes peuvent modifier l’inventaire, Lisandro a des doutes sur Caroline… Antoine refuse d’y croire et de faire de Caroline la principale suspecte parce qu’elle sort de prison.

Antoine informe Caroline des soupçons de Lisandro. Elle lui jure qu’elle n’a rien fait et qu’elle ne trahirait pas sa confiance ! Antoine promet de prouver son innocence tandis que Caroline demande à Ludivine de remettre les bouteilles à la cave… Sauf que Noémie surprend Ludivine avec le sac de bouteilles ! Ludivine est contrainte de lui dire la vérité et lui fait promettre de ne rien dire…

Rendez-vous vendredi 30 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés