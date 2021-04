4.4 ( 7 )



Journée mondiale du rire: Kev Adams star du web ! Le 2 mai correspond à la journée mondiale du rire ! L’occasion pour Semrush, spécialiste mondial du marketing digital, de s’intéresser aux rois et reines de l’humour français sur le web !



Méthodologie : pour chaque mot-clé, Semrush comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr en 2020, avant d’établir une moyenne mensuelle

Kev Adams, humoriste star de l’année 2020

En 2020, Kev Adams était l’humoriste le plus recherché sur le web avec 183 000 requêtes mensuelles en moyenne sur Google.fr. On constate notamment des pics de recherches durant les confinements l’an dernier avec 673 000 requêtes en avril et 550 000 requêtes en novembre. Celui qui devait sillonner le monde dans le cadre de sa tournée internationale a dû prendre son mal en patience. Mais l’année n’a pas été de tout repos pour autant entre ses propres lives insta’ et participations à ceux de ses confrères comme Jarry ou au #freestyleconfinéchallenge de Black M, l’ouverture de son comedy club (le Fridge) ou encore la mise en ligne de son sketch « 2020 ».

En 2e position du classement, Blanche Gardin (154 921 requêtes mensuelles en moyenne sur Google.fr en 2020), l’humoriste aux 2 Molières s’est illustrée avec la vidéo de son anniversaire masqué, son appel aux dons pour la fondation l’Abbé Pierre et le lancement du vinyle de son 1er spectacle. Enfin, Camille Lellouche (150 714) complète ce podium 2020 de l’humour sur le web avec ses nombreux sketchs sur les réseaux sociaux et la mise en ligne le 14 mars de sa chanson « Coco Corona », devenue un hymne pendant la pandémie (3,9 millions de vues sur YouTube).



Ils se sont aussi illustrés durant les confinements en 2020

Si Kev Adams et Camille Lellouche ont performé durant les confinements 2020, d’autres artistes ont été particulièrement recherché sur Google durant ces périodes. Ainsi, Florence Foresti, Inès Reg et Ary Abittan sont les champions du mois de mars avec respectivement 368 000, 301 000 et 165 000 requêtes sur Google.fr. En avril, Caroline Vigneau (201 000) et Jarry (165 000) ont été particulièrement recherchés derrière Kev Adams. Jarry a d’ailleurs été aussi l’un des artistes les plus recherchés durant le 2e confinement en novembre avec 170 000 recherches sur Google.fr, devant Blanche Gardin (165 000) et Alison Wheeler (110 000) mais derrière Kev Adams (550 000) et Camille Lellouche (246 000).

Le top 20 des humoristes français sur le web en 2020 ( recherches mensuelles en moyenne sur Google.fr)

Kev Adams – 183 000

Blanche Gardin – 154 921

Camille Lellouche – 150 714

Dieudonné – 112 893

Inès Reg – 107 293

Florence Foresti – 105 036

Gad Elmaleh – 101 464

Jarry – 101 079

Booder – 96 000

Dany Boon – 85 179

Nawell Madani – 80 264

Alban Ivanov – 77 143

Laurent Gerra – 72 929

Alison Wheeler – 69 221

Muriel Robin – 65 793

McFly & Carlito – 64 121

Franck Dubosc – 62 543

Chantal Ladesou – 62 157

Jeremy Ferrari – 59 436

Norman – 58 643

