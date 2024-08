« L’humour à la plage », le gala d’humour de Kev Adams : les invités ce soir sur TF1 (23 août 2024)

Publicité





« L’humour à la plage », le gala d’humour inédit de Kev Adams, est diffusé ce vendredi 23 août 2024 sur TF1. L’occasion de passer une bonne soirée à rire pour débuter le week-end !





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







« L’humour à la plage », le gala d’humour de Kev Adams : présentation, invités

Kev Adams réalise son rêve d’enfant en vous invitant à la première édition de « L’Humour à la Plage », un gala d’humour inédit. Organisé dans sa ville de cœur, Juan-les-Pins, ce festival a rencontré un immense succès.

La pinède de Juan-les-Pins, habituellement connue pour son festival de Jazz, s’est transformée cet été en une scène vivante dédiée au rire. Nichée au cœur de la Riviera française, sous les pins et face à la mer, cette ambiance chaleureuse et unique a été le cadre idéal pour cet événement exceptionnel.



Pour ce premier Gala « L’Humour à la Plage », Kev Adams a réuni les plus grandes figures de l’humour, offrant des performances inédites et des moments mémorables avec Franck Dubosc, Nawell Madani, Jarry, Booder, Chantal Ladesou, Hakim Jemili, Laurie Péret, David Voinson, Ilyes Djadel, Mado La Niçoise, Thomas Deseur, Philippe Caverivière, Caroline Vigneaux, Jérémy Nadeau et Samuel Bambi, avec une apparition spéciale de Denis Brogniart.

Pensé pour rassembler toutes les générations, le Gala de « L’Humour à la Plage » est à savourer en famille ou entre amis. Kev Adams y a également rendu un hommage touchant à ses grands-parents, avec des interventions émouvantes de sa grand-mère, ajoutant une dimension personnelle à cette soirée inoubliable.

Au programme : des sketchs inédits, un décor spectaculaire, des duos étonnants, de la danse, de la musique, des surprises inattendues, et un final grandiose face à la mer pour prolonger l’été avec éclat. Le Gala de « L’Humour à la Plage » vous promet une soirée unique remplie de rires et de surprises !

Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.

Key Adams vous donne rendez-vous pour son premier gala d’humour, alors 𝙑𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀𝘿𝙄 : cap sur Juan Les Pins 🌴☀️ 𝙇’𝙝𝙪𝙢𝙤𝙪𝙧 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙜𝙚, avec @rirechansons, c’est sur TF1 et TF1+ ! pic.twitter.com/NPWVSuJDAP — TF1 (@TF1) August 22, 2024

Envie de passer une bonne soirée ? « L’humour à la plage » est le programme qu’il vous faut regarder ce soir. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.