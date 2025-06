L’Humour à la Plage : la seconde édition du festival de Kev Adams bientôt diffusée sur TF1

Publicité





Après le succès de la première édition, TF1 et Kev Adams remettent le couvert avec une nouvelle soirée aussi festive qu’inédite ! Le mardi 15 juillet à 21h10, la chaîne diffusera la seconde édition du festival “L’Humour à la Plage”, un grand gala comique tourné dans un décor de rêve : la pinède Gould à Juan-les-Pins, les pieds dans le sable, face à la mer, sous les étoiles.











Un show à ciel ouvert pour démarrer l’été en beauté

Pensé comme une véritable carte postale estivale, “L’Humour à la Plage” revient avec une ambition encore plus grande : offrir un spectacle familial et intergénérationnel, où la bonne humeur est reine. Au programme : duos inédits, sketchs exclusifs, improvisations déjantées, happenings surprises et une ambiance électrique portée par un public conquis.

Une programmation cinq étoiles

Kev Adams, maître de cérémonie et créateur de l’événement, s’est entouré d’un plateau exceptionnel. Seront notamment présents :

Gad Elmaleh, Camille Lellouche, Maxime Gasteuil, Élodie Poux, Franck Dubosc, Marine Leonardi, Anne Roumanoff, Chantal Ladesou, Marie s’infiltre, Nino Arial, Az, Titoff, Kody, sans oublier de nombreux invités surprises encore jamais vus dans un gala télévisé.

Une fête du rire à ne pas manquer

Convivial, solaire, et taillé pour toute la famille, ce show à ciel ouvert s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’été. Préparez-vous à rire, chanter, et vibrer, dans une ambiance unique, entre copains ou en famille.



📺 “L’Humour à la Plage” — 2e édition, le mardi 15 juillet à 21h10 sur TF1. Un festival de rires et de bonne humeur pour bien lancer les vacances !