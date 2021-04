« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 30 avril 2021 : nouvelles règles, tensions et trahisons au programme ce soir sur TF1

4.6 ( 9 )



Annonces





« Koh-Lanta : les armes secrètes » du vendredi 30 avril 2021. Ce soir sur TF1 place à l’épisode 8 de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en live streaming puis replay sur myTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et on peut d’ores et déjà vous dire que l’ambiance s’annonce particulièrement tendue sur le camp réunifié.

« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 30 avril 2021 : dans l’émission de ce soir

Sur le camp blanc, c’est le rififi. Les deux clans qui se croyaient unis ne le sont pas du tout et ce soir, les aventuriers vont déballer leur sac.

Des rancoeurs tues jusque-là vont être dévoilées au grand jour et ça va faire grand bruit !



Annonces





Entre moments de vérité et surprise totale, la soirée s’annonce animée en Polynésie.

Et comme si cela ne suffisait de nouvelles règles pour le jeu de confort vont être mises en place. Deux équipes de 5 aventuriers chacune vont être constituées. Sachant qu’il reste 11 aventuriers en lice, l’un d’entre-eux ne participera pas à cette épreuve de confort pas comme les autres.

De nouvelles règles qui risquent bien de tout remettre en question…

#KohLanta

😲De nouvelles règles pour le prochain jeu de confort ?

🌊 « Ça va provoquer pas mal de remous ! » @DenisBrogniart vous explique l’une des spécificités de votre prochain épisode de @KohLantaTF1 ⬇️ pic.twitter.com/CuovwxMBql — ALPfr (@Alpfr) April 29, 2021

Qui sera éliminé de l’aventure et rejoindra le jury final ? Réponse ce soir à partir de 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés