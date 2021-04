4.9 ( 14 )



« 12 coups de midi » : Bruno dépasse Tata Véro, encore un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse ! Vous n’étiez pas devant votre petit écran hier midi ? Vous avez loupé pas mal de choses dans les « Douze coups de midi ».



« 12 coups de midi » : Bruno dépasse Tata Véro

La première info du jour c’est que Bruno a remporté une 100ème victoire et s’est qualifié pour une 101ème participation. Et cela signifie que Bruno a dépassé TATA Véro au classement des plus grands maîtres de midi.

Il est désormais le 4ème plus grand maître de midi. Voici le top 10 des plus grands maîtres de midi.

Classement en nombre de participations



1. Eric : 199 participations

2. Christian : 193 participations

3. Paul : 153 participations

4. Bruno : 101 participations

5. Véronique : 100 participations

6. Léo : 98 participations

7. Timothée : 83 participations

8. Benoît : 82 participations

19. Bruno : 80 participations

10. Xavier : 76 participations

Un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse un indice se dévoile peu à peu au-dessus de la la statuette de Toutânkhamon. Regardez-bien l’image ci-dessous…



Comme vous pouvez le constater il y a bien quelque chose qui pend ! Certains internautes pensent à une pinata ce qui corroborerait la rumeur actuelle selon laquelle le chanteur français Marcel Amont se cacherait derrière cette étoile.

Reste que Bruno est dans le flou le plus total. Il a proposé hier le nom de l’acteur et humoriste Tomer Sisley, héros de la série Balthazar.

Rappel des indices

– l’Alhambra en Espagne (base de l’étoile servant de décor)

– un tonneau

– une horloge comtoise

– Le roi mage Balthazar.

– un cycliste

– une statuette de Toutânkhamon

– une pinata ?

Mais va -il trouver la bonne réponse avant d’être éliminé ? Et quand bien même va t-il reconnaître ce chanteur âgé aujourd’hui de 92 ans ? Rien n’est moins sûr…

« Les 12 coups de midi » vous donnent rendez-vous tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

