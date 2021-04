4.2 ( 5 )

« La stagiaire » du 6 avril 2021. Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent rendez-vous ce soir pour deux épisodes inédits de « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV



« La stagiaire » du 6 avril 2021 : vos épisodes de ce soir

« PRECOCES » : Excellia est un établissement spécialisé qui accueille les enfants et adolescents surdoués en s’adaptant à leur rythme. Lucie, la psychologue de l’école est retrouvée morte à son domicile. Constance et Boris vont se confronter aux témoignages de jeunes élèves de l’établissement et même à la disparition de l’un d’entre eux en pleine enquête. Ces jeunes, qui ont une perception différente de la réalité, vont aider nos juges à comprendre ce qui est arrivé à leur psychologue.

Retrouvez un nouvel épisode inédit de « La stagiaire », demain à 21.05 ! ❤️ pic.twitter.com/zx8JnhgLmx — France 3 (@France3tv) April 5, 2021



VIOLENCES : Qui soupçonnerait un homme, en apparence bien sous tout rapport, père de famille et journaliste, d’avoir été inculpé de violences sur sa femme ? C’est le cas de Julien Leval, qui vient d’être découvert sans vie dans une ruelle. Il venait de sortir de prison et assistait depuis plusieurs semaines à un groupe de paroles d’hommes violents animé par un avocat et une psychologue. Qui sont ces hommes qui prétendent aimer leur femme et commettent pourtant l’irréparable ?

Notez que ces deux épisodes inédit seront suivis de deux rediffusions à partir de 22h45.

Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière la série s’est imposée en tête des audiences avec 4.56 millions de fidèles et 19.6% de part d’audience moyenne pour les deux épisodes du jour.

Et ça marche aussi en replay ! Il y a deux semaines par exemple, les deux premiers épisodes de la nouvelle saison ont gagné près de 600.000 téléspectateurs !

#audiences #serie Hier, mardi 30/01 @France3tv leader des chaînes en prime-time avec la série La Stagiaire La suite de la S6 avec @Bernier_Michele a rassemblé en moy.

📌Plus de 4,6M de tsp

📌19.6% de PdA#creation @Francetele ➡️A revoir sur https://t.co/6ut4hx4TT6 pic.twitter.com/VDxxq55921 — France3ServicePresse (@France3Presse) March 31, 2021

