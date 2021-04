« 12 coups de midi » : Bruno dépasse Xavier mais ne sait toujours pas qui se cache derrière l’étoile mystérieuse malgré un nouvel indice !

5 ( 4 )



Annonces





« 12 coups de midi » : Bruno dépasse Xavier mais ne sait toujours pas qui se cache derrière l’étoile mystérieuse et ce malgré l’apparition d’un nouvel indice. En ce lundi de Pâques, Bruno est entré dans l’histoire du jeu quotidien de TF1. En se qualifiant pour une 77ème participation, il est passé devant celui que les fidèles considèrent toujours comme le plus grand champion, à savoir Xavier.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« 12 coups de midi » : Bruno dépasse Xavier, mais…

En ce jour férié Bruno a donné le meilleur de lui même d’autant qu’il était sous la « surveillance » de Xavier qui est intervenu en visio.

Il a ainsi signé son 28ème coup de maître grâce à une victoire à 10.000 €, dont 5.000 pour sa cagnotte.



Annonces



⭐[LES 12 COUPS DE MIDI] Le coup de maitre de Bruno ! 🥇 ➡️RDV demain à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/KBBoCeW1K9 — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) April 5, 2021

Aujourd’hui, mardi 6 avril 2021? Bruno participera au jeu pour la 77ème fois, soit une fois de plus que Xavier. Pour autant rappelons tout de même que Xavier n’a jamais perdu, qu’il n’a jamais été éliminé. C’est lui qui est parti pour raisons professionnels.

Et pour les « puristes », Xavier est et restera le plus grand champion de l’histoire du jeu. Il faut dire que ses connaissances sont telles qu’il est une encyclopédie à lui tout seul….

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Un nouvel indice

Ce lundi de Pâques a décidément été très riche puisqu’un nouvel indice a fait son apparition sur l’étoile de midi. Et il s’agit d’une chaise comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous avons réalisé pour vous. Nous vous proposons de la découvrir maintenant…



Annonces



Annonces



Annonces





Ce nouvel indice vous aide t-il ? Conforte-il votre idée première ou au contraire réduit-il à néant vos certitudes ?

En tout sachez qu’il ne s’agit pas de Maxime Le Forestier, dernier nom en date proposé par Bruno.

Récap des indices

– en image de fond, un studio photo

– des chaînes (est-ce vraiment un indice ? Certains se posent la question sur les réseaux sociaux)

– un chaton

– un pot/seau de pop-corn

– l’armure d’un chevalier

– des châtaignes

– une chaise

Les noms déjà proposés pour cette étoile de midi

Jacques Chirac, Nikos Aliagas, Bérénice Bejo, Henri Salvador, Jacques Dutronc, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Elisabeth Taylor, Karl Lagerfeld, Antonio Banderas, Halle Berry, Brigitte Bardot, Taylor Swift, Kev Adams, Calogero, Kamel Ouali, Dorothée, Marie-Anne Chazel, Frank Lebœuf, Mick Jagger, Dalia, Maxime le Forestier.

Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » tout à l’heure dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1 et ce durant 7 jours.

L’étoile mystérieuse sera t-elle trouvée aujourd’hui ? Si oui, par qui ? Par Bruno ou par un autre candidat ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés