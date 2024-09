La stagiaire du 17 septembre : le dernier épisode inédit ce soir (saison 9)

Publicité





La stagiaire du 17 septembre 2024 – Ce mardi soir, France 3 termine la diffusion de la saison 9 inédite de votre série « La stagiaire ». Au programme aujourd’hui, le dernier épisode inédit suivi de rediffusions.





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





La stagiaire du 17 septembre 2024 : votre épisode ce soir

Épisode 6 – Errance

Comment résoudre une enquête sur la mort d’un homme sans identité ? Pour comprendre qui était « Noël », les juges Delcourt et Meyer devront retrouver la trace de l’homme qu’il était avant de devenir SDF.

La stagiaire, présentation de la saison 9

Ils sont de plus en plus nombreux à l’ombre des Tamaris, la maison de Barth et Constance ! Alice vit toujours là avec sa fille Céleste et Ludo, plus amoureux que jamais. Antoine, désormais père célibataire, aime également passer du temps chez ses parents et profiter de leur aide pour s’occuper de son fils.



Publicité





À la mairie, Barth doit faire face à la malveillance d’un nouveau collègue. Heureusement, le soutien de sa famille l’aide à prendre du recul. Constance et Barth sont comblés mais fatigués par le rythme travail-famille et rêvent parfois d’un endroit tranquille, loin du stress de Marseille. Leur souhait sera exaucé lorsqu’après le décès d’une lointaine tante, Constance hérite d’une petite maison modeste dans un village… en Espagne ! Cela pourrait-il marquer un nouveau départ pour les Meyer ?

Au palais de justice, Boris empêche de justesse une adolescente de commettre l’irréparable. Le père de la jeune fille, un éditeur renommé et reconnaissant, insiste pour le remercier. Bien que d’abord réticent, Boris, encouragé par Solène, finit par lui faire lire un roman qu’il a écrit en secret, dont l’intrigue se déroule au palais de justice…

De son côté, le procureur Quiring est exaspéré et perplexe : son supérieur ne lui confie plus que des tâches ennuyeuses ! Sur le point de l’affronter, il réalise que ce dernier est proche de la retraite. Cherche-t-on à le mettre sur la touche ? Doit-il se rendre à l’évidence que ses jours de cas passionnants et de vie active sont bientôt derrière lui ?

La stagiaire saison 9, le casting

Avec Michèle Bernier (Constance Meyer), Antoine Hamel (Boris Delcourt), Philippe Lelièvre (Barth Meyer), Nicolas Marié (Vladimir Quiring), Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Soraya Garlenq (Nadia Saïdi), Clément Moreau (Antoine Meyer), Cyrielle Voguet (Solène), Jeanne Lambert (Alice Meyer), Jérémie Poppe (Ludo)

Et en guests : Laurent Kérusoré, Diane Robert, Marie-Christine Adam, Pierre Martot