Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 11 avril 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 11 avril 2021

Dans « 7 à 8 life », ils sont en première ligne face au feu mais aussi face à la misère sociale. Le quotidien des pompiers de Paris qui chaque jour effectuent 1400 interventions dans la capitale.

Et dans « 7 à 8 », Aurélie Vaquier. La jeune femme a été retrouvée morte mercredi dernier sous sa maison. Son compagnon qui affirmait qu’elle était partie chez une amie a été incarcéré.

Une nouvelle vie sur l’eau en Martinique. Ces familles ont tout quitté pour s’installer sur un voilier à la recherche d’un nouvel équilibre.



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 11 avril 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Une audience toujours au top

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le programme. Dimanche dernier, 3.2 millions de fidèles en moyenne et jusqu’à 4.1 millions pour le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

#Audiences @TF1 #leadership hier pour @7a8 présenté par @harryroselmack : 📌 3,2M Tvsp

✅ 20,1% de PdA 4+ Le portrait de Delphine, dont le mari a fait le choix de l'euthanasie, par @audrey_crespo :

📌 4,1M Tvsp

✅ 20,8% de PdA 4+

🔝 Pic à 4,3M pic.twitter.com/P0ueSZhZSp — TF1 Pro (@TF1Pro) April 5, 2021

