Koh-Lanta : Sam de retour dans une saison all-stars en tournage, découvrez le casting complet

Alors qu’en ce moment vous suivez chaque vendredi soir sur TF1 « Koh-Lanta : les armes secrètes », une nouvelle saison est déjà en tournage ! Il s’agit d’une saison all-stars, qui devrait être diffusée en septembre prochain, selon les informations publiées par Télé Loisirs.



Une nouvelle saison tournée elle aussi en Polynésie française avec 24 aventuriers emblématiques de Koh-Lanta dont plusieurs gagnants.



Les deux équipes seront composées de 10 aventuriers chacune, et quatre réservistes ont fait le voyage afin de remplacer les éventuels abandons.

Au casting, on retrouve chez les femmes : Clémence Castel (gagnante 2005 et 2018), Coumba Baradji, Jade Handi (gagnante 2007), Christelle Gauzet (gagnante 2008), Karima Najjarine, Candice Boisson, Clémentine Jullien, Cindy Poumeyrol, Alexandra Pornet (gagnante 2020), et Alix Noblat.



Chez les hommes, vous aurez le plaisir de retrouver Sam, aventurier très apprécié de la saison « L’île des héros » en 2020, mais aussi : Patrick Merle, Freddy Boucher, Claude Dartois, Laurent Maistret (gagnant 2014), Teheiura Teahui, Ugo Lartiche (gagnant 2012), Philippe Bizet, Namadia, et Maxime Berthon.

Loïc, éliminé aux poteaux l’an dernier, fait partie des réservistes.

