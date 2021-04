Audiences TV prime 10 avril 2021 : « Mongeville » en tête, « The Voice » puissant sur cibles

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime 10 avril 2021. Hier soir France 3 proposait l’un des tous derniers inédits de la série portée par Francis Perrin « Mongeville » qui comme vous le savez a été définitivement enterrée. Et le célèbre juge s’est imposé en tête des audiences. Ainsi hier soir l’épisode « Les ficelles du métier » a réuni 5.03 millions de personnes pour une part d’audience moyenne de 20.7% sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime 10 avril 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 qui proposait la toute dernière soirées des battles de cette saison 10 de « The Voice »… Et 4.60 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 21.6 % du public présent devant son poste de télévision. Notez d’excellentes performances sur cibles avec par exemple 31% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 41% sur les 25-34 ans.



France 2 complète le podium avec un nouveau numéro de « Taratata 100% live ».Une soirée au cours de laquelle on a rendu hommage à Serge Gainsbourg. Oui mais seules 2.05 millions de personnes ont répondu à l’appel, soit 9.9% des téléspectateurs. On s’attendait à mieux.

Grande stabilité pour M6 et l’épisode inédit de la série « Hawaii 5-0 ». Intitulé “Ka Ia’au kumu ‘ole o Kahilikolo”, il a été vu par 2.09 millions d’inconditionnels (pda 8.3%).

Nouveau succès pour France 5 et son magazine « Échappées belles » qui nous proposait hier soir une escale en République Dominicaine. Un voyage qui a fait rêver 1.10 million de Français, soit 4.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne.

