Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 18 avril 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life ». A 42 ans, Arnaud est dans l’attente d’une greffe de coeur… une opération qui peut changer sa vie ou l’a lui faire perdre. Un document bouleversant.

Et dans « 7 à 8 ». Un million nouveau de nouveaux clients en un an et des ventes en hausse de 20%. Comment la Redoute a t-elle opéré ce retour gagnant ?

Et Chongqing en Chine, 35 millions d’habitants. Une ville tentaculaire aussi vaste que l’Autriche où les métros traversent les immeubles ! Découvrez cette cité chinoise aussi futuriste que gigantesque.



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 18 avril 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Une audience toujours au top

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le programme. Dimanche dernier, 3.8 millions de fidèles en moyenne et jusqu’à 4.5 millions pour le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara qui était consacré à Priscille Deborah, la 1ère Française bionique.

