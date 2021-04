Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 mai 2021

4.8 ( 8 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 7 mai 2021 – Alors que le week-end s’achève, on vous propose d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que ce sera enfin le grand jour pour Elise et Sofia, qui vont se marier le 7 mai !

Tandis que les deux femmes s’unissent, Florent voit le retour d’un certain Jonathan dans sa vie. Et Enric prend une décision lourde de conséquences…



Quant à Sabine, elle vit un moment difficile et se sent perdue. Mais elle peut compter sur le soutien de son père.

Lundi 3 mai 2021, épisode 636 : Alors qu’Enzo fait profil bas, Billie et son père veulent garder espoir. Enric, quant à lui, prend enfin une décision difficile, et Sabine vit des moments troublants avec la mauvaise personne…

Mardi 4 mai 2021, épisode 637 : Alors que Maryline apprend une mauvaise nouvelle qui la laisse démunie, Gary a toujours une mauvaise solution en tête pour l’aider… Sabine, de son côté, se sent plus perdue que jamais, et Billie ne parvient pas à contenir sa colère

Mercredi 5 mai 2021, épisode 638 : Tandis que Billie risque de découvrir un secret qui jetterait de l’huile sur le feu, Florent se prépare pour le retour d’un certain Jonathan… Kira, quant à elle, est ravie de faire sa connaissance.

Jeudi 6 mai 2021, épisode 639 : Tandis que Sabine se met son fils à dos, Jonathan tente d’amadouer l’entourage de Florent. Élise, de son côté, est émue à l’approche de son mariage. Pendant ce temps, de bonnes nouvelles parviennent de l’hôpital.

Vendredi 7 mai 2021, épisode 640 : C’est enfin le jour du mariage d’Élise et de Sofia ! Seul Florent semble avoir quelque chose en travers de la gorge. De son côté, le commissaire Becker se montre présent pour sa fille, alors qu’une menace plane autour de la mère de Billie…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 19 au 23 avril 2021 en cliquant ICI

du 26 au 30 avril 2021 en cliquant ICI

