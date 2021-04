5 ( 4 )



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 4 avril 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 4 avril 2021

Dans « 7 à 8 Life ». Elles ont abandonné famille et amis pour une existence hors du monde. Document sur le quotidiens de ces soeurs qui vivent une spiritualité

extrême derrière les murs de leur abbaye.

Et dans « 7 à 8 ». Le chien un réconfort pendant la pandémie. Depuis un an, des milliers de familles en ont adopté un. Un engouement qui dope le marché des accessoires, toujours plus fous…

Et au Mexique, le nouvel eldorado de français sans emploi qui s’y exilent pour travailler dans des stations balnéaires où tout reste ouvert.



Annonces





D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 4 avril 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

« Sept à huit » : Mars 2021, un mois record

Le saviez-vous ? Le mois de mars 2021 a été synonyme de record d’audience. En moyenne 3.8 millions de téléspectateurs et 20.5% de part de marché, soit la meilleure pda du programme depuis mars 2017.

Quant au portrait d’Audrey Crespo-Mara, il a réuni en moyenne 4.7 millions de téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés