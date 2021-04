« N’oubliez pas les paroles » vidéo(s) : 9ème victoire pour Nelly et 41.000 € de gains

5 ( 6 )



« N’oubliez pas les paroles » vidéo(s). Vous profitez de votre week-end de Pâques pour décrocher un peu ? Vous n’étiez pas devant votre écran de télévision hier soir ? Alors voici ce qui s’est passé hier dans NOPLP.



Et bien commençons par une bonne nouvelle… Nelly est toujours là. Aussi sympathique que brillante, notre maestro en titre a signé deux victoires supplémentaires et a surtout fait tomber 10.000 € de plus dans son escarcelle.

🎤 Nombre de victoires : 9

🎤 Gains du jour : 10.000 €

🎤 Total des gains : 41.000 €

Il ne lui manque désormais plus qu’une seule victoire pour pouvoir décrocher le fameux séjour en Thalasso offert tous les candidats qui passent la barre symbolique des 10 victoires. Pour savoir si elle pourra en bénéficier, il vous faudra attendre jusqu’à lundi.



« N’oubliez pas les paroles » vidéo(s)

Voici deux vidéos histoire de vous faire patienter jusqu’à lundi. La fin de la seconde d’émission d’hier soir…

L’un des prestations de Nelly dans une précédent numéro. Aujourd’hui « La ballade de Jim » d’Alain Souchon

Classement des maestros inchangé

Notez que pour l’instant le classement des plus grands maestros, les 32 candidats qualifiés pour les prochains masters, est bien sûr inchangé. Pour le consulter vous pouvez cliquer ICI.

Audience : leader de l’access ce samedi

Un petit peu malmené par le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » cette semaine, le jeu de Nagui s’est imposé en tête des audiences de l’access prime-time hier soir puisque 3.09 millions de fidèles ont répondu à l’appel du deuxième numéro de la soirée.

« N ‘oubliez pas les paroles » c’est du lundi au vendredi dès 18h40 sur France 2 et à tout moment en replay sur France.TV durant 7 jours.

Nelly sera t-elle éliminée au début de la semaine ? Pour le savoir rendez-vous sans faute demain sur France 2.

