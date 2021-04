« Léo Matteï » du 8 avril 2021 : ce soir l’épisode « Le silence de la mer »

4.4 ( 7 )



Annonces





« Léo Matteï » du 8 avril 2021. Ce soir c’est parti pour la nouvelle saison de « Léo Matteï » avec Jean-Luc Reichmann. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Dans cette nouvelle saison le commandant de la brigade des mineurs abordera des sujets sensibles où beaucoup d’entre nous ferment les yeux. En parallèle de ses enquêtes, nous allons retrouver un Léo Mattéï présent pour sa collègue face à la maladie et pour sa fille qui découvre l’amour…

Et pour bien débuter cette nouvelle salve d’inédits, retrouvez le double épisode « Le silence de la mer » avec Jean-Luc Reichmman mais aussi Mathilde Lebrequier, Maïra Schmitt Alexandre Achdjian ou bien encore Xavier Mathieu.

Et en guests cette semaine Véronique Jannot, Anthony Colette et Frédéric Diefenthal.



Annonces





« Léo Matteï » du 8 avril 2021 : votre épisode de ce soir

« Le silence de la mer » (partie 1/2 et 2/2)

Un jeune nageur du centre nautique de Cassis est retrouvé noyé dans les calanques alors qu’il s’entraînait en pleine mer. L’autopsie révèle la présence de coups mortels reçus sur le crâne. Léo Matteï et son équipe de la Brigade des mineurs découvrent les dessous de la quête de gloire et de médailles des jeunes champions et l’emprise que peuvent avoir sur eux des adultes sans scrupule…

« Léo Matteï » est de retour ce soir sur TF1. Vous avez hâte ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés