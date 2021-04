4.9 ( 8 )



« 12 coups de midi » du 8 avril 2021 : l’étoile mystérieuse enfin découverte aujourd’hui ? Sauf accident de parcours, l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » devrait être entièrement dévoilée aujourd’hui.



Au terme de l’émission d’hier il ne restait en effet plus que 4 cases sur cette étoile que Bruno ne sera pas parvenu à trouver bien avant la fin. Bref Bruno redevient un maître de midi comme les autres. Pour ses 3 premières étoiles, il avait réussi l’exploit de trouver la bonne réponse alors qu’il restait énormément de cases à dévoiler.

Cette fois il n’y en a donc plus que 4. Et à priori elles se seront toutes envolées à la fin de l’émission d’aujourd’hui. Alors, à moins que notre maître de midi ne reconnaisse pas la personne qui se cache derrière cette étoile de midi, c’est aujourd’hui que nous devrions enfin savoir qui correspond à tous ces indices.



« 12 coups de midi » du 8 avril : l’étoile mystérieuse enfin découverte aujourd’hui ?

L’occasion de faire un bref récapitulatif des indices en place :

– en image de fond, un studio photo

– un chaton

– un pot/seau de pop-corn

– l’armure d’un chevalier

– des châtaignes

– une chaise de type « rocking-chair »

Quant à la pancarte qui est apparue hier (voir la capture d’écran ci-dessous) les avis des internautes sont partagés à ce sujet.

– Certains pensent qu’il ne s’agit pas d’un indice mais juste d’un support permettant l’affichage de la photo de notre personnalité;

– D’autres pensent au contraire que cette pancarte un peu spéciale – par sa forme et les dessins qui s’y trouvent – n’est pas anodine et constitue bien un indice. On attend avec impatience les explications de Zette.



Qui ne se cache pas derrière l’étoile mystérieuse ?

Et alors que l’on ne connaît toujours pas la bonne réponse, on sait qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes :

Jacques Chirac, Nikos Aliagas, Bérénice Bejo, Henri Salvador, Jacques Dutronc, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Elisabeth Taylor, Karl Lagerfeld, Antonio Banderas, Halle Berry, Brigitte Bardot, Taylor Swift, Kev Adams, Calogero, Kamel Ouali, Dorothée, Marie-Anne Chazel, Frank Lebœuf, Mick Jagger, Dalia, Maxime le Forestier, Patrick Sébastien, Jane Birkin.



Votre prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » – un rendez-vous important aujourd’hui et donc à ne manquer sous aucun prétexte – c’est tout à l’heure dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1 et ce durant 7 jours.

Bruno jouera aujourd’hui pour une 79ème participation et débutera l’émission avec 325.955 € dans sa cagnotte.

Alors l’étoile mystérieuse sera t-elle découverte aujourd’hui ? Croyez-vous qu’il s’agisse de Thomas Dutronc comme la rumeur le laisse entendre depuis plusieurs jours ?

