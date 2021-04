« Les 12 coups de midi » : un canotier en nouvel indice de l’étoile mystérieuse, Bruno égale Léo !

4.9 ( 7 )

« Les 12 coups de midi » : un canotier en nouvel indice de l’étoile mystérieuse. Les indices se succèdent sur l’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi ». Après le cycliste il y a quelques jours, voici le chapeau enfin le canotier !



Avant d’y revenir, notez que Bruno a égalé Léo en se qualifiant pour une 98ème participation. Notre maître est donc désormais 5ème plus grand champion de l’histoire du jeu à égalité avec Léo.

Sinon Bruno a remporté une petite victoire à 1.000 € hier dont 500 € pour sa cagnotte.



Intéressons-nous maintenant à la fameuse étoile mystérieuse derrière laquelle se cacherait le chanteur Marcel Amont… même si cette info reste au stade la rumeur.

Un chapeau, et plus précisément un canotier, est apparu en haut et à gauche de l’image. Alors cette indice vous conforte t-il dans votre idée ? À moins bien sûr qu’il ruine toutes vos certitudes.



Rappelons tous les indices :

– l’Alhambra en Espagne (base de l’étoile servant de décor)

– un tonneau

– une horloge comtoise

– Le roi mage Balthazar.

– un cycliste

Les noms déjà proposés par Bruno : Alain Delon, Pascal Obispo, Matt Pokora, Jennifer Aniston, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Adriana Karembeu, Tony Parker, Teddy Riner, Christian Clavier, Christophe Lambert, Meryl Streep, Stéphane Bern, Charles Aznavour, la Reine Elisabeth II, Carole Bouquet,Thierry Ardisson, Benoît Poelvoorde.

Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Bruno va t-il dépasser Léo ou être éliminé ? Va t-il trouver l’étoile mystérieuse, lui qui nous a habitués à les trouver bien avant la fin ?

