Ici tout commence du 27 avril : Claire et Louis, le point de non retour ? (résumé + vidéo épisode 127)

4.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence du 27 avril, résumé et vidéo de l’épisode 127 – Rien ne va plus ce soir entre Claire et son fils, Louis, dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, alors que Louis a rejoint la brigade de Teyssier pour le duel culinaire, le point de non retour semble atteint entre la mère et le fils…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 127

C’est le jour de la première épreuve entre Teyssier et Claire. Cette dernière est déstabilisée par les attaques de Louis, qui lui prédit une défaite en bonne et due forme face à Teyssier. La direction de l’école reste en jeu et la confrontation va se révéler encore plus forte.

Louane confronte Célia et lui reproche de coucher avec son frère Jérémy ! Célia est mise en cause à propos de la séparation de Ludivine et Jérémy. Hortense et Mehdi proposent un live plein de romance.



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 127 du 27 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés