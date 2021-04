« Les Enfants de la Musique » du 30 avril 2021 : les artistes et invités de ce soir chantent les années 70 et 80 ! !

4.4 ( 9 )



« Les Enfants de la Musique » du 30 avril 2021. Ce soir sur France 3 « Les Enfants de la musique » chantent les années 70 et 80 ! Bruno Guillon nous donne rendez-vous pour un nouveau prime exceptionnel qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Et, au piano, André Manoukian continuera de nous surprendre avec ses anecdotes étonnantes ! Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et bien sûr sur France.TV pour le replay, la vidéo et le streaming.



Préparez-vous à replonger, le temps d’une soirée, dans la fièvre des années 70 et la fureur des années 80.

Bruno Guillon, accompagné de son acolyte préféré André Manoukian, vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle durant laquelle nos invités chanteront et joueront dans une ambiance festive et familiale.

Au programme : karaokés, blind-tests, batailles de playback ou encore quizz sur les plus grands titres de ces années.



Artistes et invités

Tout au long de l’émission, Chimène Badi, Donel Jack’sman, Plastic Bertrand, Lio, Jeanfi Janssens, Véronique Genest nous replongerons dans les tubes des années 70 et des années 80.

Au programme : de grands moments de rire et de chansons avec Nicole Croisille, Jeane Manson, 3 cafés gourmands, Kazero, François Valéry, Caroline Loeb, Alec Mansion, Laroche Valmont, Gérard Lenorman, Sabine Paturel, Jean-Jacques Lafon et bien d’autres qui viendront surprendre nos invités et mettront le feu au plateau !

Ce soir, mais vous l’aurez compris, il faudra être au rendez-vous de France 3 dès 21h05 !

