Un si grand soleil : un inconnu s’approche de Maria, Alex heureux, ce qui vous attend vendredi 30 avril (épisode n°635 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°635 qui sera diffusé le vendredi 30 avril, Dimitri défend Sabine devant sa fille, Billie.



En effet, il décide de reparler de ce que Sabine leur a dit. Il explique à Billie que la situation est bien plus complexe, mais l’adolescente ne comprend pas qu’il prenne sa défense…

Dimitri va ensuite au lycée pour s’excuser auprès de Sabine concernant la réaction de Billie. Il lui assure qu’elle n’est pas responsable de ce qui arrive à sa femme… Claire encourage elle aussi Sabine à arrêter de culpabiliser.



Le soir, un inconnu habillé en noir est à l’hôpital, prêt à entrer dans la chambre de Maria ! Il ou elle est interrompu par l’arrivée de Dimitri et Billie…

De son côté, Alex savoure son bonheur avec Julie. Il est sur son petit nuage et veut lui préparer une surprise. Il annonce à Elise qu’il sera bien présent pour son mariage et lui demande s’il peut emmener Julie. Elise est ravie.

Rendez-vous vendredi 30 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

