« Capitaine Marleau » du 30 avril 2021 : histoire de l’épisode « Sang et lumière » (rediffusion)

« Capitaine Marleau » du 30 avril 2021. Elle est peut-être passée de France 3 à France 2 mais la « Capitaine Marleau » est encore en mode rediffusion ce soir, vendredi 30 avril 2021. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV.



Au programme ce soir l’épisode « Sang et lumière ».

Dans cet épisode, dont l’action se situe au cœur de la Dordogne, notre « Capitaine Marleau » va se frotter à une disparition particulièrement trouble. Dans le village, la femme du maire a été enlevée… Elle n’était pas très aimée dans cette communauté d’expatriés anglais, un ingrédient qui ne manque pas de pimenter une enquête déjà relevée par un mystérieux chantage.

« Capitaine Marleau » du 30 avril 2021 : histoire de l’épisode « Sang et lumière »

Maggie, ex-journaliste anglaise mariée avec le maire d’un village de Dordogne, a été enlevée et du sang retrouvé dans sa voiture. Marleau enquête dans cette commune peuplée d’expatriés anglais, recevant malgré elle l’aide d’un fin limier de Scotland Yard à la retraite. Tout le monde en voulait à l’exécrable Maggie, comme l’hôtelier local et sa fille. À moins que quelqu’un ne cherche à atteindre son mari, responsable de l’installation d’éoliennes sur la commune ? Mais quand un couvreur est assassiné, après s’être livré à un mystérieux chantage, Marleau décide de se fier à son seul instinct et de prendre ses distances avec Scotland Yard…



La bande-annonce lors de sa dernière diffusion sur France 3

Quelle audience pour cette rediffusion ?

C’est en 2018 que cet épisode a été diffusé pour la première fois mais à l’époque c’était sur France 3. Il avait comme toujours cartonné réunissant 7.238.000 téléspectateurs, soit 30.4% des téléspectateurs. C’était alors le record historique de la série.

